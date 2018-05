Uso do cheque especial bate recorde

Em tempos de juros altos, os brasileiros têm se endividado como nunca no cheque especial. Dados do Banco Central (BC) mostram que, em julho, os que estouraram a conta precisaram usar nada menos que R$ 20,7 bilhões do limite. Esse recorde em tal tipo de crédito – o mais caro do sistema financeiro – supera em 4,5% o valor de junho e em 12,3% o de um ano atrás.

O uso do cheque especial tem crescido gradativamente desde o fim do ano passado. Julho foi o primeiro mês na história em que o uso superou os R$ 20 bilhões. Isso quer dizer que brasileiros tomaram emprestados quase R$ 28 milhões do cheque especial a cada hora de julho, ou R$ 8 mil por segundo.

Um pouco mais barato que o cheque especial, o uso do cartão de crédito também tem aumentado. Em julho, o total de compras parceladas somado ao uso do crédito rotativo atingiu R$ 10,7 bilhões. O valor é 6% maior que o do mês anterior e representa um salto de 33,2% na comparação com julho de 2007.

Em julho, cheque especial e cartão responderam, juntos, por cerca de 60% de todos os recursos tomados pelas famílias. Economistas afirmam que o fenômeno preocupa no médio prazo, já que indica endividamento acima do razoável no orçamento familiar, o que pode elevar a inadimplência.

Quando retornarem às contas correntes, esses empréstimos terão de pagar, na média, 162,7% de juros ao ano. A taxa é a mais alta entre todas as linhas de crédito.