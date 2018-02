Uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) condenou a Fundação Universidade do Vale do Itajaí (Univali) a pagar R$ 11 mil de indenização, por danos materiais, a um aluno que teve seu veículo furtado no estacionamento da instituição de ensino. A decisão do

tribunal foi unânime.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.