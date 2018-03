A Unimed de Fortaleza (Ceará) terá de pagar indenização de R$ 3.800 por negar atendimento a uma cliente, usuária do plano de saúde desde 1989. Vítima de câncer, ela solicitou realização de um procedimento quimioterápico que não foi autorizado. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE).

