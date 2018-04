Unicasa-Favorita derespeita constantemente o consumidor

Aumenta a cada semana o número de reclamações contra as lojas Favorita, de móveis, e a fábrica Unicasa, que fornece os os produtos e controla a marca da loja. O deesrespeito ao consumidor é tão grande que não resta outra alternativa aos órgãos de defesa do consumidor e imprensa recomendar que os leitores/consumidores fujam de tais marcas. Caso estejam sofrendo por conta do mau atendimento e descumprimento de contrato, vá à Justiça. Leia o caso da leitora Cleide Regina Santos, de São Paulo – e que é recorrente entre os que reclamam das duas empresas:

“Fui demitida recentemente e decidi aproveitar o dinheiro de rescisão contratual para comprar móveis planejados na Favorita. Dividi o valor do dormitório que comprei em três vezes, sendo um cheque no ato e outros dois para 30 e 60 dias. A assinatura do contrato foi uma festa, visto que os vendedores chegaram até a abrir uma bebida tipo champanhe para celebrar a venda. No entanto, minha alegria acabou aí, pois a loja deveria entrar em contato dias depois para agendar uma data para tirar as medidas do meu quarto. Mas ninguém apareceu.

Continuei cobrando a visita, mas não obtive sucesso. Tentei falar com o vendedor e o gerente da loja onde adquiri a mobília, que também não tomaram qualquer providência. Sem alternativa, fui à loja e, para a minha surpresa, descobri que a mesma estava fechada e que os poucos funcionários que ainda permaneciam lá não sabiam dar qualquer informação.

Comecei a procurar telefones e depois de muito insistir, uma funcionária passou o contato do dono da loja, para quem liguei, porém não consegui o que queria: a devolução dos cheques que já foram descontados. Diante de tal situação, não sei como posso colocar um ponto final nesse problema. Pergunto: como devo proceder para reaver o valor que paguei e cancelar o contrato?”

RESPOSTA DA UNICASA – O fabricante informa que está em contato direto com a consumidora e que a mesma

irá encaminhar a solicitação de cancelamento do pedido.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: A Favorita não respondeu à manifestação da leitora. Já a fabricante, a Unicasa, entrou em contato com a leitora para informar que vai entregar todos os pedidos, mas não soube precisar datas ou orientar a sra. Cleide, que deseja cancelar a compra.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: Todo o valor pago deve serdevolvido com correção monetária e juros de mora. O caso ilustra a necessidade de não fechar negócio dessa espécie sem antes ver a solidez da loja, avaliar o número de reclamações contra a empresa e como se houve solução das queixas, bem como conversar bastante com a gerência do estabelecimento sobre as condições e prazos de entrega. Lembrando que no caso de pagamento com cheques pré-datados, a suspensão do pagamento pode ser solicitado ao banco nos casos de justa causa, ou seja, a comprovada falta de entrega prometida pela loja.