Um call center que funcionou bem

Os tormentos para quem precisa resolver algo por telefone por meio de call centers ainda são imensos, mesmo com a lei que obriga as empresas a atender as ligações em no máximo um minuto e a soluão imediata de pedidos de cancelamentos de serviços.

Entretanto, há empresas que estão conseguindo melhorar. O call center da Ecovias, concessionária que administra das estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, mostrou eficiência e competência no dia 6 de março.

Transitando na pista sul da via Anchieta (São Paulo-Litoral) por volta da 1h30 daquela madrugada, vi um acidente feio próximo ao km 16, em São Bernardo: um carro que parecia ser um Peugeot 206 havia capotado no canteiro central, entre as pistas local e expressa.

Parei no acostamento e acionei o 0800 19-78-78. Após uma gravação bastante útil de cerca de um minuto e meio sobre as condições de tráfego e tempo das rodovias administradas pela empresa, consegui falar imediatamente com um atendente, que informou que o socorro médico já estava próximo do local. Com educação e cortesia, o operador agradeceu a ligação.

Um exemplo de atendimento, que espero que seja repetido durante o dia, em horários de maior movimento e de mais ligações. Liguei novamente no mesmo dia, às 13h40, e o atendimento também foi eficiente.