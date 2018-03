A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Região Sul confirmou liminar que proíbe a Universidade Federal do Rio Grande do Sul de cobrar qualquer tipo de taxa. O desembargador Edgard Antônio Lippmann Júnior afirmou que a instituição não pode condicionar a emissão de documentos indispensáveis ao aluno a um pagamento.

