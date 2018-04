Turma da Mônica ajudará endividados

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

O endividamento pessoal é um problema tão grave que atinge até os personagens da Turma da Mônica. E esse é o fio condutor da aventura contada na história em quadrinhos que será lançada, em março, para comemorar o Dia Mundial de Defesa do Consumidor (15/3) e a publicação do Código de Defesa do Consumidor (completa 20 anos em 2010).

A história foi elaborada pelo cartunista Mauricio de Sousa em conjunto com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rizzatto Nunes, e Marli Sampaio, ex-diretora executiva do Procon-SP e presidente da entidade SOS Consumidor. “É a primeira revista de uma série de gibis sobre os direitos do consumidor que vamos lançar”, conta Marli.

Tendo como tema o superendividamento, a história começa quando Magali encontra Mônica no supermercado e descobre que o cartão de crédito do pai não ‘passa’ na hora de efetuar o pagamento. Os personagens, então, tentam ajudar Magali com dicas sobre dívidas e obtenção de crédito.

“Os endividados sentem vergonha até mesmo de negociar e buscar ajuda. A revista vai mostrar para o consumidor endividado que ele não está sozinho e que existem pessoas que querem ajudá-lo a voltar ao mercado”, diz Marli.

Para Mauricio, o gibi demonstra a preocupação da Turma da Mônica em transmitir ao público educação e valores. “Há uma preocupação intencional intrínseca. O gibi oferece uma proposta de consumo consciente com o apelo dos personagens carismáticos. Nós, da Turma da Mônica, brincamos e educamos”, diz.

O lançamento do gibi será no dia 13 de março na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Lá, serão distribuídos exemplares da revista, que poderão receber autógrafos dos autores, inclusive do cartunista Mauricio de Sousa.

No total, a expectativa é que sejam distribuídos gratuitamente cerca de 100 mil exemplares para crianças do ensino fundamental.

DISTRIBUIÇÃO

13 de março (das 13h às 14h)- Lançamento e sessão de autógrafos na Livraria Cultura. Avenida Paulista, 2.073

15 de março (17h30)- Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Rua Treze de Maio, 1.255/1.259, São Paulo

16 de março (19h)-Instituto Itapetiningano de Ensino Superior. Rua Isolina de Moraes Rosa, 727, Vila Nastri, Itapetininga – SP