Coluna de Josué Rios, publicada em 11/7/06

O que você acha de ir ao banco sacar dinheiro para alguma urgência e ser julgado e condenado pelo vigia estabelecimento?Eu não acreditaria nessa história se o absurdo não constasse dos autos, como se diz na língua judicial. Mas aconteceu, e não faz muito tempo. Foi em plena cidade do Rio de Janeiro, numa agência do Banco Itaú, conforme noticiou a Revista Eletrônica Consultor Jurídico do dia 2/6.