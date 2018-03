Transtornos em viagem rendem indenização

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina fixou em R$ 13 mil a indenização por danos morais devida pela Varig Travel S/A, a um consumidor que passou por frustrações numa viagem.

O pacote, contratado por meio de uma agência de turismo, tinha duração de oito dias. Segundo o autor, houve problemas no traslado entre aeroporto e hotel; a operadora não fez reserva no estabelecimento e, quando isso foi providenciado, o apartamento não era quádruplo como previa o contrato. No retorno, ele ainda teve o voo trocado e perdeu uma reunião.