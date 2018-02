Trânsito: nem todas as locadoras têm carros com cadeira infantil

LUCIELE VELLUTO – JORNAL DA TARDE

Os pais terão de se preocupar em conseguir uma cadeirinha no caso das crianças maiores quando forem alugar um veículo. As empresas do setor oferecem o item para crianças de até 3 ou 4 anos, mas não há assentos para as crianças de até sete anos e meio.

A reportagem entrou em contato com três locadoras que ficam no Aeroporto de Congonhas e duas delas informaram ter a cadeirinha para as crianças menores. Na Localiza, o cliente paga R$ 15 por dia para o assento apropriado para o transporte de bebês, mas o dispositivo disponível só serve para crianças de até quatro anos.

Segundo o atendente, não há assento para crianças maiores e não está previsto se o serviço estará disponível quando a resolução que altera o Código Nacional de Trânsito passar a ser fiscalizada. Para usar a cadeira, o cliente deve reservar o item de segurança com antecedência através da central.

Na Avis também há a cadeira para crianças de até quatro anos e a reserva também precisa ser feita com antecedência para que o produto esteja disponível. A diário do aluguel do assento custa R$ 10. Porém, não há planos para oferecer cadeiras apropriados para crianças maiores.

A Unidas informou que não dispões de cadeiras para transporte de crianças. A atendente até recomendou a procura por outras empresas que dispõe do equipamento. No entanto, a empresa não soube dizer se o item estará disponível até a lei começar a valer.