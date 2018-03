Transferência de dinheiro sem autorização rende indenização

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco da Amazônia a devolver o dinheiro de um cliente que havia aplicado R$ 725 mil em um fundo do banco e esta, sem a autorização do investidor, transferiu a aplicação para outro fundo, administrado pelo Banco Santos.

O dinheiro ficou bloqueado depois que o Banco Central decretou intervenção na segunda instituição e o cliente só descobriu a movimentação quando tentou retirar o valor. Depois de dois julgamentos, o correntista conseguiu reaver o dinheiro.