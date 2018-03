Toyota faz recall de dois modelos

A empresa Toyota do Brasil iniciou campanha de chamamento para a substituição da polia da árvore de manivelas (virabrequim) dos veículos Toyota, modelo Camry, produzidos no Japão entre primeiro de junho de 2004 e 31 de março de 2005, e do modelo Lexus ES 330, produzidos no Japão no mesmo período.

Para o Camry, a campanha abrange 115 unidades com numeração de chassi compreendida entre os intervalos 4X911515 a 5X916339 (Código alfanumérico JTDBF3***) e 40023312 a 50024526 (Código alfanumérico JTDBA3***). Para o Lexus ES 330, são 26 unidades com numero de chassi entre 40017496 e 55115630 (Código alfanumérico JTHBA3***). Em casos extremos, o defeito pode provocar o endurecimento do volante.