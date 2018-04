Torne sua casa mais segura

SAULO LUZ – JRONAL DA TARDE

Comemorando o Dia Internacional do Consumidor, celebrado no próximo domingo, 15 de março, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) lança nesta semana a cartilha Casa Segura.

O livreto, de 34 páginas, contém dicas de como os consumidores podem aumentar a segurança dos eletrônicos e utensílios usados no dia-a-dia em suas residências.

O material dá informações e dicas ao consumidor sobre produtos que são certificados pelo Inmetro que fazem parte do dia-a-dia, com orientações sobre a escolha e utilização, como reguladores de gás, disjuntores, fósforos, interruptores, panela de pressão, filtros dentre outros.

“O objetivo principal é orientar o consumidor sobre os produtos que já são certificados – são 130 de de certificação compulsória – e orientar sobre os cuidados na hora da comprar e usar estes produtos”, afirma Luiz Carlos Monteiro, gerente da divisão de orientação e incentivo a qualidade do Inmetro.

Uma das dicas é sobre o regulador de pressão, mangueira e botijão de gás de cozinha. O alerta é para que o consumidor verifique ao comprar se possuem a marca do Inmetro, que indica que os produtos são regulamentados e atendem a requisitos mínimos de segurança.

Além disso, a mangueira deve ser feita de malha trançada incolor (PVC) e ter uma faixa amarela contendo o prazo de validade e o nome do fabricante.

Já a mangueira e o regulador de pressão – aquele que chia – devem ser mantidos limpos, desobstruídos e ser trocados a cada cinco anos.

Há também dicas para escolher a panela de pressão e cadeiras plásticas, muito usadas em áreas externas já que existem quatro classes diferentes adequadas para suportar determinado peso. “Esse tipo de cadeira costuma causar muitos acidentes e o consumidor que seguir as recomendações pode transformar sua casa num lugar mais seguro”, alerta Monteiro.

A campanha educativa começa hoje no Rio de Janeiro. O Inmetro estipula que serão distribuídas gratuitamente 12 mil cartilhas em todo o Brasil.]

Além da cartilha, fazem parte do kit informações sobre o uso eficiente do chuveiro elétrico e dos programas de avaliação da conformidade desenvolvidos pelo Inmetro.

Em São Paulo, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem-SP) – órgão que representa o Inmetro a nível estadual – irá distribuir quatro mil exemplares na estação do metrô Alto do Ipiranga (Linha 2 – Verde) na próxima segunda-feira, 16 de março, das 8h às 12h.

“No local, também vamos tirar dúvidas dos consumidores e ensinar como identificar corretamente o selo nos produtos”, completa Elizete Aparecida Fernandes, diretora adjunta de metrologia e qualidade do Ipem.

Os consumidores também podem podem copiar e imprimir as cartilhas diretamente do site do Inmetro (www.inmetro.gov.br).

“Também é importante que os cidadãos nos relatem seus acidentes de consumo no espaço do site chamado “Relate seu caso” (www.inmetro.gov.br/consumidor/acidente_consumo.asp). Assim poderemos trabalhar para diminuir os riscos desses acidentes”, lembra Monteiro