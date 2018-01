Torcedor terá Juizado Cível no estádio

Carolina Marcelino

Os torcedores e frequentadores de jogos de futebol vão ganhar um Juizado Especial Cível dentro dos estádios específico para reclamações sobre consumo. A novidade será criada no dia 23 de abril pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Estádio do Pacaembu, na partida entre Corinthians e Oeste, e terá o nome de Juizado Especial de Defesa do Torcedor.

Nos campos de futebol já existem os Juizados Especiais Criminais (Jecrims). Com o novo espaço de reclamações, os torcedores estarão amparados também pelo Código de Defesa do Consumidor.

“Antes, se houvesse algum problema relacionado a ingresso, por exemplo, o torcedor teria de procurar o Juizado Especial Cível mais próximo da sua casa. Agora, ele poderá reclamar na hora”, explicou o desembargador Guilherme Strenger, um dos coordenadores da comissão do Juizado Especial de Defesa do Torcedor.

As ações recebidas serão as considerados mais simples. Caso o consumidor não encontre banheiros em condições de uso, segurança nos estádios e acessibilidade fácil aos cadeirantes, além de ingressos falsos, poderá ir ao posto do Juizado e fazer a denúncia.

O relações públicas Waltair Martão, de 46 anos, adorou a novidade. Ele tem um filho de 13 anos, que é deficiente físico. Frequentadores assíduos de estádios de futebol, Martão e o filho passaram por um constrangimento quando foi a um jogo no estádio do Morumbi.

“Nos forçaram a ficar em um local que fica atrás do gol, uma visão horrível. Isso tudo mesmo eu tendo comprado ingressos para a arquibancada laranja, que é melhor localizada”, contou revoltado. Em resposta, o São Paulo Futebol Clube, dono do estádio, informou que a Polícia Militar, responsável pela entrada dos torcedores, tomou essa atitude por questões de segurança do próprio portador de necessidades especiais.

“Acho ótimo essa novidade. Temos os mesmos direitos que os outros torcedores. Se tivesse um Juizado lá, teria ido com certeza registrar essa queixa”, disse Martão.

O advogado especialista em defesa do consumidor e consultor do JT, Josué Rios, disse que essa iniciativa é boa, mas tem de ver se vai funcionar na prática. “Sempre ouvimos que os estádios estão sendo reformados, que terão camarotes, restaurantes, entre outras regalias. É bom que as necessidades básicas dos consumidores não fiquem de lado.”

Os estádios do Pacaembu e do Morumbi já possuem os espaços dos antigos Jecrins. Nesses locais passarão a funcionar o novo Juizado. Em outros estádios paulistas, o TJ- SP levará uma unidade móvel em dias de clássico, dependendo do número de torcedores.