Um torcedor barrado na porta do Maracanã por causa da superlotação será indenizado em R$ 4 mil pela Unibanco Seguradora e pelo Flamengo. Apesar de ter o ingresso em mãos para assistir à final do campeonato carioca de 2009 (entre Flamengo e Botafogo), o torcedor foi barrado logo na entrada do estádio.

