Tome todos os cuidados ao realizar a compra

Saulo Luz

Ao comprar eletrodomésticos e eletrônicos para casa (geladeiras, TVs, liquidificadores, dentre outros), o consumidor deve pesquisar com bastante antecedência as diferentes ofertas de preço e qualidade. Além disso, deve checar se a cobrança de frete e instalação do produto é feita à parte ou se está incluída no preço do produto.

Ao escolher o produto, é importante dar preferência aos produtos que têm o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Desde 1º de julho de 2011, 87 famílias de eletrodomésticos e similares, inclusive industriais, fabricados ou importados para comercialização no Brasil devem ter a marca do instituto – o comércio ainda pode vender o estoque de produtos fora dos padrões até 1º de janeiro de 2013.

Também fique atento à Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), com graduações de “A” a “C”, sendo “A” o eletrodoméstico que tem maior eficiência energética e “C” o menos econômico.

Na hora de receber os produtos, verifique se estão de acordo com o pedido (marca, cor, modelo e tamanho) e se há algum defeito no funcionamento ou dano visível. “Se o produto chegar com defeito, incompleto ou em desacordo com o pedido, recuse o recebimento e anote o motivo da recusa na nota fiscal. E se a empresa não resolver, acione o Procon ”, diz Tatiana Viola de Queiroz advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste).