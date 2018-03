Tome muito cuidado ao realizar compras em sites da internet

Preço baixo, praticidade e conforto são vantagens oferecidas pelas lojas virtuais. Porém, ao fazer compras por telefone ou pela internet, é importante escolher sites conhecidos. Nesse tipo de comércio, o consumidor nunca vê o vendedor.

Procure também documentar o pedido (imprimindo passo a passo a compra), com a data em que a mercadoria será entregue, o preço e a forma de pagamento, que servirá como prova em caso de descumprimento da oferta, como pagar e não receber o produto.

No caso de páginas estrangeiras, observe se há taxa de importação e se a loja tem algum representante no Brasil.

Além disso, é importante conhecer a política de trocas da empresas e os procedimentos em caso de problemas, já que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicado – porque tem apenas abrangência nacional. Se a tentativa de acordo amigável não surtir efeito, o caminho é ingressar com ação na Justiça, via Juizado Especial Cível, que atende a causas de até 40 salários mínimos.