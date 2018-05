Tome cuidados e compre seu carro com toda segurança

Antes de comprar um veículo usado, tome algumas precauções, como verificar no Detran se ele está livre – se não há comunicação de furto/roubo, pedido de busca e apreensão e multas. Para isso, acesse o site do Detran de seu estado – em São Paulo é www.detran.sp.gov.br – e insira o número do Renavan do veículo. Se o órgão de trânsito não apontar nenhum problema, leve o veículo a um mecânico de confiança, que deverá examiná-lo.

Aproveite para checar e comparar se a idade do veículo é compatível com os desgastes apresentados, se o motor está em ordem, quais são as condições dos pneus, dos amortecedores, etc. Lembre-se de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não são aplicadas se a compra for feita diretamente com o proprietário, sem passar por uma empresa constituída.

Além disso, seja o carro de agência ou não, quem vai comprar deve sempre conferir se os códigos – placa, chassi e cadastro de identificação do motor – impressos no veículo conferem com a documentação.