TJ-SP suspende exclusividade do BB no consignado

DA AGÊNCIA ESTADO

A briga entre bancos privados e o Banco do Brasil (BB) pelo crédito consignado ganhou ontem um novo capítulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu a exclusividade do BB na venda desse tipo de produto financeiro para servidores públicos do município de São Paulo.

No fim do ano passado, o BB pagou R$ 726 milhões para a prefeitura da cidade pelo direito de cuidar da folha de pagamento dos servidores, o que incluía a exclusividade no consignado.