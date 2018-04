Governo de São Paulo diz que está intensificando manutenção nas estradas paulistas

Conforme o prometido, aqui está a resposta detalhada da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo a respeito dos problemas de conservação e manutenção e conservação que encontrei nas rodovias da Serra da Mantiqueira e também na SP-31. Embora a resposta tenha sido de certa forma protocolar, o órgão público foi prestativo e, de forma oficial, respondeu oficiamente o que o governo estadual de São Paulo alega que .está sendo feito nas rodovias vicinais do interior de São Paulo.

A respeito das considerações sobre as rodovias SP-42, SP-46, SP-50, SP-123 e SP-31, o Departamento de Estradas e Rodagem – DER informa que a recuperação de toda sua malha, com 22 mil km, é prioridade do Governo de São Paulo. Só em 2008 foram investidos recursos de R$ 2,8 bilhões em obras de melhorias, duplicação, recuperação e manutenção de estradas.

No caso da SP-31 as obras, inclusive, já estão em andamento para recuperação da pista de rolamento e acostamento em 37,2 quilômetros de extensão, além da implantação de terceiras faixas e construção de baias de paradas de ônibus.

Em relação às rodovias SP-42, SP-50 e SP-123, as mesmas já estão incluídas em projetos executivos para obras de recuperação, fase que antecede a abertura dos processos de licitação.

Com relação a SP-46, as equipes do DER realizam a operação tapa-buracos, serviço executado nas demais vias sob as mesmas condições, de acordo com cronograma e recursos disponíveis.

O índice pluviométrico deste ano,tem sido atípico principalmente nessa região do Paraiba, onde as fortes e constantes chuvas, não só impedem o trabalho de recuperação de vias (uma vez que elas só são feitas com o asfalto seco), como também favorecem o rápido crescimento da vegetação.

A preocupação nesse momento, devido ao grande número de quedas de barreira nessa região, é deixar as vias em condições de trafegabilidade e com segurança. Os serviços de roçada e recuperação de pavimentos de rodovias serão realizados tão logo acabe o período de chuvas, para que o trabalho não seja comprometido.