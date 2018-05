TIM leva celular para o fixo

FÁBIO LEITE – JORNAL DA TARDE

De olho na forte concorrência que a portabilidade numérica – serviço que permite trocar de operadora mantendo o mesmo número – pode provocar no mercado, a TIM anunciou ontem a entrada na telefonia fixa.

A partir de hoje, qualquer usuário, cliente ou não da operadora, pode comprar um pacote de R$ 250 minutos por R$ 29,90 em ligações locais de fixo para fixo. O TIM Fixo será vendido nas 300 cidades brasileiras onde chega a cobertura da empresa, incluindo as principais regiões metropolitanas.

A grande diferença para a telefonia fixa tradicional, como da Telefônica, é que base de transmissão é a mesma que a do celular – tecnologia GSM –, ou seja, não tem fio. Para contratar o serviço, o usuário precisará comprar um aparelho de telefonia fixa com chip, que custa R$ 69. O único modelo disponível é da Motorola, mas a operadora negocia com outros fabricantes.

“O TIM fixo tem como foco as famílias. É uma alternativa muito competitiva por ser um serviço mais econômico, conveniente e com serviços da telefonia móvel, como identificador de chamadas, sem custo adicional”, explica o diretor territorial da TIM São Paulo, Carlos Cupo. Dentre as vantagens, ele cita que não há cobrança de taxa de instalação e habilitação.

Segundo ele, o produto estava sendo elaborado havia dois anos, quando a empresa conseguiu a licença para operar com telefonia fixa junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A propaganda na mídia começa amanhã.

Os prefixos do TIM fixo vão começar com 41. De acordo com a operadora, que tem 34,2 milhões de assinantes na telefonia móvel no País, há um mercado em potencial de 18 milhões de domicílios no País que não têm telefone fixo instalado.