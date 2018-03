A TIM Celular foi condenada a pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 12 mil, a uma cliente chamada Catarina por ter enviado durante oito meses a frase `Catarina quer chorar ela tem um gatinho` à autora, ao invés de seu nome completo, no remetente da fatura de cobrança. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio.

