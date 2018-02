A TIM terá de pagar R$ 25 mil, por danos morais, e mais R$ 1.250, por danos materiais, a uma empresa que possuía oito linhas da operadora, que interrompeu o serviço sem motivo. Em 2007, os clientes entraram com uma ação pelos 35 dias em que ficaram sem telefone. A decisão é do Tribunal de Justiça do Maranhão.

