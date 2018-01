Testes são ferramentas para o consumidor

Texto de Eleni Trindade

Quando usamos um produto em nossa casa ou trabalho, muitas vezes não paramos para pensar no caminho que ele percorreu até chegar às nossas mãos.

Antes de ficarem disponíveis no mercado de consumo, produtos que envolvem a saúde e a segurança do consumidor têm de seguir normas técnicas de segurança e qualidade porque o Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina no artigo 6º que um dos direitos básicos do consumidor é “a proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”.