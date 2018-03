Tenda é condenada a indenizar cliente O juiz da 14ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (MG)determinou que a construtora Tenda rescindisse contrato de venda de imóvel com uma cliente devido às condições inadequadas do imóvel. Determinou, ainda, que a empresa restituísse à cliente 80% do valor pago e a indenizasse em R$ 20 mil por danos morais