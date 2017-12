Televisores passam no teste da Copa

Texto de Maíra Teixeira

A proximidade da Copa do Mundo já está movimentando o mercado de televisores. Estimativas da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros)mostram que a indústria nacional espera um crescimento de 19% na venda do produto em relação a 2005. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste) testou 10 aparelhos de marcas diferentes, todos de 29 polegadas com tela plana e som estéreo. O resultado final mostra que a qualidade geral dos aparelhos é boa.