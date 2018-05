Telefônica volta a liderar o ranking da Anatel

ELENI TRINDADE – JORNAL DA TARDE

A Telefônica volta a liderar o ranking de reclamações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) do mês de agosto entre as prestadoras de serviço de telefonia fixa. A empresa teve o maior número de queixas na modalidade de ligações locais, totalizando 1,163 queixa na Anatel para cada mil acessos em serviço (linhas telefônicas em funcionamento).

Em seguida aparecem Embratel e Brasil Telecom. No ranking anterior, a Telefônica aparecia na segunda colocação. Já na categoria longa distância nacional, a operadora ocupa a segunda colocação, seguida da Brasil Telecom. A primeira colocada em longa distância é a GVT (que atua em Estados do Norte, Centro Oeste e Sul do País).

O primeiro lugar nas reclamações sobre telefonia celular ficou com a TIM, que teve índice de 0,402 reclamação a cada mil assinantes. No mês anterior, a operadora ocupou a segunda colocação.

A Telefônica informou, por meio de nota, que “realiza o acompanhamento constante dos questionamentos recebidos de seus clientes por meio desse canal e vem desenvolvendo ações para aprimorar a qualidade de seus produtos, serviços e do atendimento”.

A empresa destaca, ainda, que o ranking da Anatel “relaciona a quantidade de questionamentos dos clientes levados à agência com o número de clientes do serviço de voz e não contabiliza o total de serviços disponibilizados pela empresa para efeito de cálculo do total de clientes”.

A TIM destaca que “zela pela qualidade dos seus serviços e investe constantemente na capacitação de seus profissionais”. As demais empresas não comentaram o ranking.

O ranking da Anatel é divulgado mensalmente e é formado pelas queixas dos consumidores em todo o Brasil.

As denúncias dos consumidores ou mesmo esclarecimentos de dúvidas ou simples consultas podem ser feitas pela internet na seção “Fale Conosco” do site www.anatel.gov.br ou pelo telefone 0800-33-2001.

RANKING DE RECLAMAÇÕES DA ANATEL

FIXA LOCAL

1ª – Telefônica

2ª – Embratel

3ª – Brasil Telecom

4ª – GVT

FIXA LONGA DISTÂNCIA

1ª – GVT

2ª – Telefônica

3ª – Brasil Telecom

4ª – Embratel

]TELEFONIA MÓVEL

1ª – TIM

2ª – Brasil Telecom

3ª – Oi

4ª – Claro