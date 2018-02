Telefônica tem queixas em quase todos os serviços

As reclamações relativas a Telefônica aumentaram 55% no ranking da coluna Advogado de Defesa ante o levantamento do mês passado. A empresa de telefonia soma 62 queixas no atual ranking (referente ao período de 21 de junho a 20 de julho), ante 40 no anterior.

As reclamações dos consumidores abrangem quase todo o espectro de produtos oferecidos: problemas com velocidade ou instalação do serviço de internet rápida Speedy, cobrança indevida, dificuldades para cancelar ou instalar linhas e queixas sobre planos e TV paga.

No total, a coluna recebeu 407 cartas, sendo 57 não respondidas. Em segundo lugar aparecem Net e Tim com 16 cartas cada uma. O Banco Itaú vem em terceiro lugar, com 14, seguido da Sony Ericsson, com 11 cartas. O Bradesco é o quinto mais reclamado com dez reclamações – o dobro do mês anterior.

A partir deste mês, o ranking da coluna traz algumas novidades: sai a coluna das cartas que foram respondidas no prazo e ficam as colunas das cartas respondidas com atraso e as que não tiveram nenhum retorno das empresas. Além disso, um dos casos que ficaram sem resposta da empresa ganha destaque no quadro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há empresas que são alvo de poucas queixas dos consumidores, mas, em compensação, não respondem a nenhuma das cartas. Ford e Comgás, por exemplo, com quatro cartas cada uma, não deram satisfação para nenhum de seus clientes no período analisado.

Rogério Perez é um deles. Ele contou que procurou a coluna porque vem tentando resolver um problema com a Comgás desde fevereiro, quando adquiriu um aquecedor a gás em uma promoção da companhia, e não consegue obter retorno. Segundo ele, durante a oferta do produto, uma representante da empresa informou que haveria um desconto no valor do metro cúbico de gás.

“Ao receber a conta, porém, não havia desconto nenhum. Passei a reclamar, e ficaram de me dar retorno, o que não ocorreu até agora”, diz ele. “Depois de tantos transtornos, quero apenas cancelar o serviço.”A Comgás foi notificada pela coluna, mas não deu retorno no prazo. Somente após novo contato da reportagem respondeu por meio de nota.

Segundo a empresa, foi assinado contrato pela mulher do consumidor, e, no programa de venda do aquecedor, não é concedido desconto tarifário porque na ocasião da compra os moradores do condomínio onde mora Perez já tinham uma tarifa diferenciada. Além disso, informa a empresa, não houve nenhum contato do consumidor com a Ouvidoria.