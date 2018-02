Telefônica tem de reduzir queda em ligações

Anne Warth e Fernando Scheller

A espanhola Telefônica, dona da marca Vivo, que havia ficado de fora das sanções aplicadas às operadoras de telefonia móvel, recebeu ontem punição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) relativa ao serviço da marca Vivo Fixo no Estado de São Paulo. A empresa terá de diminuir em 40% as interrupções em chamadas até o dia 31 de julho do ano que vem.

A Anatel vai monitorar as falhas nas chamadas ocorridas entre julho de 2012 e junho de 2013 e compará-las com os 12 meses imediatamente anteriores para definir se a meta foi ou não cumprida. A agência informou ainda que a companhia ficará sujeita a multa de R$ 20 milhões caso não consiga cumprir as metas estabelecidas. A empresa terá de enviar relatórios mensais ao órgão regulador para informar os avanços obtidos.

Além da melhora na qualidade das chamadas, a Telefônica também será obrigada a ressarcir os consumidores no prazo máximo de cinco meses em caso de falha no serviço. O regulamento determina que, a cada 30 minutos de interrupção do sinal, o cliente terá de ser ressarcido ao equivalente a um dia de seu contrato.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A agência negou que haja relação entre a punição à Telefônica e a suspensão das vendas de chips aplicada na quarta-feira às operadoras TIM, Oi e Claro, da qual a Vivo ficou de fora. Alegou que apenas a pior empresa por Estado foi suspensa, e que o critério foi a quantidade de reclamações recebidas em sua central de atendimento. A decisão sobre a Telefônica/Vivo teria sido tomada em 12 de julho, embora tenha sido divulgada apenas na sexta-feira.

Em nota, a Telefônica/Vivo informou que vem trabalhando na melhoria da qualidade de sua rede para reduzir as interrupções de chamadas – desde 2009, diz a empresa, as falhas teriam sido reduzidas em 32%. A companhia diz também que vinha negociando com técnicos da Anatel a implantação de um plano de trabalho para diminuir ainda mais o problema.

A Telefônica foi líder em reclamações no Procon-SP durante cinco anos, deixando o topo da lista em 2011, quando foi ultrapassada por Bradesco, B2W (dona da Americanas.com e do Submarino.com), LG e TIM. Dados do órgão de defesa relativos a este ano mostram, porém, uma reversão dessa evolução. Nos dados atualizados pelo Procon-SP até o dia 19 de julho, a Telefônica/Vivo aparece na 2.ª posição, atrás apenas do Itaú Unibanco.

Entre os quatro produtos oferecidos pela Telefônica com a marca Vivo em São Paulo (telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura), as linhas residenciais são o item com maior índice de queixa.