Texto de Angela Crespo

Em relação ao mês de abril, caiu o número de consumidores que procuraram a coluna Advogado de Defesa para resolver pendências de consumo. No quarto mês do ano foram 612. Em maio, a coluna registrou 530. Mas nos cinco primeiros meses de 2006, em relação ao mesmo período do ano passado, o número de pedidos de ajuda cresceu em 25%. Foram 2.482 cartas de janeiro a maio de 2005 contra 3.103 neste ano.