Texto de Angela Crespo

O número de cartas recebidas pela coluna Advogado de Defesa no primeiro mês do ano foi de 395, bem inferior às 705 recebidas em janeiro de 2006 e às 534 enviadas em dezembro. Essa redução é positiva, pois “pode” indicar que o cidadão está conseguindo resolver diretamente com as empresas suas pendências, não tendo de recorrer aos organismos de proteção ao consumidor para que estes sejam intermediadores dos conflitos de consumo.