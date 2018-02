Telefônica é a 2ª no ranking da Anatel de reclamações de DDD

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

A Telefônica é a empresa vice-campeã de reclamações em julho nas ligações de longa distância nacional (DDD), segundo o ranking de telefonia fixa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel ).

A empresa ficou em segundo lugar, com índice de 0, 067 reclamações a cada mil documentos de cobrança emitidos, e em terceiro na modalidade fixa local, em que obteve índice de 1,059 a cada mil acessos em serviço (linhas em funcionamento).

A GVT, que atua em Estados do Norte, Centro Oeste e Sul do País, foi a mais reclamada tanto no DDD como nas ligações locais – índice de 1,174 na telefonia fixa local e 0,074 na modalidade de longa distância.

Outras empresas que ficaram na parte de cima do ranking na telefonia fixa local foram Embratel (1,071), Brasil Telecom (0,782) e Telemar (0,604 ). Na categoria DDD, destaque para a Brasil Telecom, Intelig e CBTC Telecom.

Na telefonia móvel, a Brasil Telecom aparece em primeiro (com índice de 0,515), seguida por TIM (0,415) e Oi Celular(0,406) – que liderava nos últimos três meses. A Claro ficou com a quarta colocação (0,294).

A GVT informou, por meio de nota, que o aumento do número de ocorrências registrado em julho deve-se a uma “situação pontual relacionada à instalação de um equipamento novo na rede de transmissão, destinado a ampliar a oferta de produtos e serviços ao cliente GVT – situação imediatamente comunicada à Anatel”.

A empresa diz que a situação foi contornada por intervenções técnicas na rede e o atendimento na Central voltou à normalidade.

Já a TIM informa apenas que “zela pela qualidade dos seus serviços e investe constantemente na capacitação dos seus profissionais e a melhoria da qualidade dos serviços é uma prioridade e um compromisso da empresa com os clientes em todo o Brasil”.

Também consultadas pela reportagem, as demais empresas informaram que não iriam comentar os dados.

O RANKING DE RECLAMAÇÕES DA ANATEL

TELEFONIA FIXA (DDD)

1º GVT

2º Embratel

3º Telefônica

4º Brasil Telecom

5º Telemar

TELEFONIA (LOCAL)

1º GVT

2º Telefônica

3º Brasil Telecom

4º Intelig

5º CTBC Telecom

TELEFONIA CELULAR

1º Brasil Telecom

2º TIM

3º Oi Celular

4º Claro

5º Triângulo Celular