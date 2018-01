Telefônica é a 1ª no Juizado

Texto de Andréia Fernandes

Campeã de queixas no último Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon-SP, a Telefônica também é responsável pela maior parte das ações movidas por consumidores no Juizado Especial Cível Central de São Paulo – o que concentra maior volume de processos na Capital e o único a fazer levantamento das empresas mais acionadas. De agosto de 2001 até fevereiro último, a operadora de telefonia fixa foi responsável por 3.651 processos no fórum central, figurando em primeiro lugar no levantamento.