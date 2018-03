Telefônica diz que reclamações contra a empresa caíram pela metade

Está no site “Telefonica em Ação” – http://www.telefonicaemacao.com.br/hoje/ – uma informação divulgada pela própria empresa:

O programa de melhoria contínua da Telefônica continua dando resultados. Depois de mudar os procedimentos de vendas, ao longo de 2009, a empresa reduziu em 51,5% o número de reclamações junto ao callcenter. Em dezembro de 2008, o callcenter da companhia recebia em média 6,6 milhões de reclamações por mês. Em dezembro de 2009, esse número baixou para 3,2 milhões.

Vamos acreditar que a informação esteja realmente correta, até porque o volume de reclamações da empresa aqui na coluna/blog Advogado de Defesa também caiu, mas não nessa proporção.

Você anda tendo problemas com a Telefônica? Envie sua queixa para nós para que a empresa tome conhecimento e melhore seu atendimento e repare com rapidez ainda maior as falhas.