Telefônica afirma que vai compensar clientes por apagão

FABIANA MARCHEZI – ESTADÃO.COM

Em nota divulgada no início da noite desta segunda-feira, 14, a Telefônica informou que “compensará os clientes do Speedy pelos problemas no funcionamento do serviço ocorridos entre os dias 2 e 3 de julho, em função de problema técnico na rede de dados da empresa”.

De acordo com a empresa, a decisão atende ao compromisso firmado nesta segunda com o Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça do Consumidor, e a Fundação Procon. A Telefônica compensará todos os assinantes do serviço Speedy.

A empresa efetuará desconto relativo às 36 horas em que o serviço apresentou problemas, conforme determina a regulamentação, acrescido de crédito, a título de compensação, equivalente a 84 horas, calculados sobre o valor da assinatura mensal do Speedy. No total, os clientes terão uma redução, na conta do serviço, de valor equivalente a 5 dias, ou 120 horas.

A empresa informou ainda que “já iniciou diálogo com os clientes empresariais e governamentais para definir as compensações aplicáveis a cada um deles, de acordo com as disposições contratuais e comerciais estabelecidas”.

Ainda segundo o comunicado, a Telefônica espera que estas medidas reparem os transtornos causados a seus clientes e reafirma seu compromisso com a transparência e o respeito ao consumidor.