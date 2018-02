Telefonia: uma lição para os Procons

Josué Rios – colunista do Jornal da Tarde

Como regra, espera-se dos Procons de todos os Estados uma atuação mais incisiva em defesa do consumidor do que aquela feita pelas agências reguladoras. Esses órgãos têm a função exclusiva de defender o consumidor enquanto as agências devem, ao mesmo tempo, cuidar do equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Ou seja, as agências devem olhar os dois lados da moeda: empresas e consumidores, e buscar o equilíbrio entre ambos.

Dessa forma, espera-se que sejam os Procons os primeiros a bradarem, denunciarem e impedirem as lesões aos consumidores – inclusive exigindo das agências que também garantam a proteção. Mais: cabe ainda aos Procons denunciarem as omissões das agências reguladoras, quando estas se esquivaram quanto aos direitos dos consumidores.

em síntese, os Procons têm a obrigação (legal e moral) de saírem na frente, quanto à luta pela proteção do consumidor. Mas a presente decisão da Anatel demonstra o contrário, ou seja, que os Procons dos Estados, a começar pelo órgão paulista, vivem no reino da omissão ou se contentam com medidas paliativas e tímidas demais em relação aos abusos e desmandos cometidos pelas operadoras de telefonia. As entidades civis de consumidores, por sua vez, não cumprem o seu papel de denunciar a omissão ou lentidão dos Procons.

Nesse quadro, a decisão da Anatel de suspender as vendas da OI, TIM e Claro é bem-vinda, e deixa mais uma lição aos Procons: não basta multar os maus fornecedores, pois está mais do que patente que as grandes empresas já aprenderam a conviver ou driblar as multas. É preciso tomar medidas mais enérgicas para a solução.