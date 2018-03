O volume de clientes de telefonia que mudaram de operadora usando a portabilidade numérica bateu recorde no segundo trimestre. De abril a junho, foram efetivados 1,08 milhão de pedidos, conforme relatório da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que administra o serviço.

No mesmo período de 2009, foram concluídos 866 mil pedidos de migração com manutenção. No semestre, as migrações efetivadas somam 2,1 milhões.