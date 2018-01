Telefonia: caiu o número de cartas

Texto de Angela Crespo

Caiu o número de reclamações contra a telefonia no Ranking do Advogado de Defesa. Em maio, foram 66 contra 71 em abril, considerando todas as empresas que atuam em São Paulo (telefonia móvel e fixa). Em março, foram 116 e, em fevereiro, 95.) Mas, se olharmos o número total de reclamações em maio – todas as empresas apontadas pelos leitores da coluna, independentemente do ramo de atividade –, o índice contra as telefônicas ainda é grande: 19% de um total de 345.