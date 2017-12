Texto de Eleni Trindade

A tecnologia GSM é considerada a mais segura contra clonagem de linhas celulares. Por isso, a Claro – operadora que oferece linhas tanto no sistema TDMA quanto no GSM – vem insistindo com seus clientes na troca de tecnologias. Mas muitos consumidores resistem à mudança porque são eles que têm de arcar com os custos de um novo aparelho celular.