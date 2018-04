Tarifas interurbanas da Embratel aumentarão

Leonardo Goy

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou há pouco que autorizou o reajuste de 0,98% a ser aplicado pela Embratel no plano básico das tarifas interurbanas para chamadas feitas por celulares ou destinadas a celulares. Segundo a agência reguladora do setor, o reajuste não vale para chamadas que envolvam usuários da TIM e da CTBC Celular.

Segundo a assessoria de imprensa da Anatel, o reajuste foi aprovado na semana passada, mas a autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A partir de agora, a Embratel tem 48 horas para publicar o anúncio do reajuste em pelo menos dois jornais de grande circulação e só depois poderá aplicar as novas tarifas.