Tarifas de energia elétrica da Elektro sobem em média 10,91%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje, 26 de agosto, o reajuste anual das tarifas de enrgia elétrica para a empresa Elektro. As novas tarifas entrarão em vigor amanhã, dia 27, quando serão publicadas no Diário Oficial da União. O reajuste médio é de 10,91% – para residências o aumento é de 11,61%; para indústrias, varia de 9,4% a 10,78%.

A Elektro atende 2,028 milhões de unidades consumidoras em 223 municípios de São Paulo (Rio Claro, Limeira,Guarujá, Itanhaém, Votuporanga, Andradina e outros) e mais cinco municípios no Mato Grosso do Sul (Três Lagoas, Anaurilândia, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selviria).