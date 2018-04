Tarifa da Embratel sobe 2,89%

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou ontem a Embratel a reajustar suas tarifas para interurbanos (código 21) em 2,89168% a partir deste fim de semana.

A correção no preço das ligações, no entanto, só poderá ser aplicada após a empresa publicar a nova tabela por dois dias consecutivos em jornais de grande circulação. Dessa forma, o aumento deverá entrar em vigor no fim de semana.

O reajuste valerá para ligações interurbanas feitas entre celulares ou de telefone fixo para aparelhos móveis. O porcentual do aumento foi calculado com base na variação de 4,4593% do Índice dos Serviços de Telecomunicações (IST), verificada no período de maio de 2007 a maio de 2008.

Sobre esse porcentual de variação é aplicado um redutor de produtividade para repassar ao consumidor os ganhos das empresas.

Às vésperas do Dia do Consumidor, celebrado no próximo domingo, os clientes de telefonia celular pré-paga sofreram uma derrota no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

Ontem, os magistrados negaram recurso do Ministério Público Federal (MPF)que pedia o fim do limite de uso dos créditos comprados para ligações.

As empresas continuam autorizadas a limitar o prazo de validade dos créditos em 90 dias. Segundo a Anatel, há 123.971.134 celulares pré-pagos no Brasil, ou 81,59% do total de aparelhos.

Portabilidade

Uma semana depois da implementação da portabilidade em São Paulo, 15.995 pessoas pediram para mudar de operadora e manter o mesmo número. Do total, 11.808 pedidos referem-se à telefonia celular e 4.187 são de telefones fixos.