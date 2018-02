TAM não vendeu passagens acima da capacidade, garante Barroso

Mônica Ciarelli e Glauber Gonçalves – Agência Estado

O presidente da TAM, Líbano Barroso, deixou na tarde desta segunda-feira, 22, a sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no Rio, afirmando que a companhia, líder no mercado de aviação no Brasil, não vendeu passagens acima da capacidade de seus voos para o período de festas de fim de ano.”Não tem excesso. Vendemos dentro do nosso limite, da nossa capacidade. Não tem nada fora da regulação”, afirmou o executivo.

De acordo com informações apuradas pelo Grupo Estado, ao menos uma grande companhia teria vendido cerca de 10 mil bilhetes acima da capacidade para os meses de dezembro e janeiro. Barroso – que participou da reunião com a direção da Anac, Receita Federal, Infraero, Polícia Federal e representantes das maiores companhias aéreas do País para discutir um plano de ação para evitar um apagão aéreo no fim do ano – deixou a entrevista coletiva antes do fim, sob alegação de que iria participar de cerimônia de lançamento do primeiro voo com uso de biocombustível pela TAM.

Antes de deixar a sede da Anac, ele foi questionado sobre as negociações com os sindicatos de aeronautas e aeroviários, que ameaçam greve. Ele se mostrou confiante na concretização de uma acordo, sem necessidade de paralisações.

O diretor de Relações Institucionais da Gol, Alberto Fajerman, também está confiante em um entendimento. “Dissídio é um elemento de pressão. Por ser dezembro, isso é mais forte pois estamos às vésperas de Natal e Ano Novo. Mas não acho que há um clima de insatisfação”, disse. “Temos feito inúmeros movimentos para atender as reivindicações dos funcionários” complementou.