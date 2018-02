A TAM foi condenada a indenizar em R$ 12 mil por danos morais um passageiro que teve a bagagem extraviada durante viagem para Nova York. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a sentença, são muitos transtornos pela perda da mala em viagem de lazer sem a solução da empresa.

