A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) confirmou sentença da comarca de Criciúma, que condenou a TAM Linhas Aéreas aindenizar um passegeiro em R$ 13,1 mil, por danos morais e materiais. Ele teve sua bagagem extraviada em um voo e teve de passar dois dias com a roupa do corpo.

