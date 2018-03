A TAM foi condenada a indenizar um passageiro que se sentiu obrigado a adquirir vestuário em São Luiz, no Maranhão, para tentar substituir as roupas de uma de suas bagagens que foi extraviada durante o trajeto entre Brasília e a capital maranhense. A decisão é do juiz do 1º Juizado Especial Cível de Brasília .

