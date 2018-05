A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou a TAM Linhas Aéreas a indenizar um passageiro em R$ 6 mil, por danos morais a um cliente teve que esperar quase 15 horas por um voo do Rio de Janeiro para Florianópolis, com escala em São Paulo, perdendo um compromisso profissional.