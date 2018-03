Um correntista do Banco de Brasília (BRB) vai ser indenizado em R$ 2 mil reais porque

o banco cortou sem aviso prévio seu cheque especial, ocasionando-lhe dívidas por conta dos cheques devolvidos, além de abalo moral. A sentença é do juiz da 4ª Vara da

Fazenda Pública do Tribunal do Distrito Federal (TJ-DFT) .

