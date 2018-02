O Sam’s Club pagará R$ 6 mil de indenização por danos morais a consumidor por constrangimento. O cliente entregou 12 notas de R$ 50 para pagar compras e o caixa afirmou que eram 11. A discussão resultou na chegada da polícia e a nota foi achada embaixo do caixa. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.