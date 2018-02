O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, que a Brasil Telecom/Oi deverá pagar R$ 8 mil a um cliente que teve o nome incluído no cadastro do Serasa por uma dívida que não era dele. Por causa do “nome sujo”, o consumidor foi impedido de parcelar suas compras em um supermercado.

